Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,3—1,5%, сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Мы выходим сейчас на 1,3% достаточно уверенно. Я думаю, что может быть даже больше», — сказал он.

«Скорее всего, мы выйдем на 1,3—1,5%», — добавил помощник главы государства.

Белоусов допустил снижение ключевой ставки до 5% Снижение ключевой ставки требует повышенной координации между ЦБ и Минфином.

По его словам, традиционно вклад в рост ВВП в конце года может внести строительство, а также сельское хозяйство.

«Но все будет определяться, насколько будет оживление оборота розничной торговли и роста реальных доходов. Это ключевой параметр», — подчеркнул Белоусов. При этом он не исключил, что если не будет ощутимого прироста за ноябрь и декабрь, то рост ВВП может оказаться на уровне 1,1—1,2%.