Существующие технологии добычи сланцевого газа и нефти являются, по мнению президента РФ Владимира Путина, «без преувеличения варварскими», поскольку уничтожают экологию. Об этом он заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», отвечая на вопросы участников.



«Там, где применяются такие технологии добычи сланцевого газа и нефти, у людей из крана идет не вода, а черная жижа. Такая добыча нам не нужна. Мы подождем, пока американцы потратят свои средства на разработку новых технологий и затем оценим, нужны они нам или нет», — сообщил он.

По словам Путина, сейчас на мировом рынке нет необходимости увеличения предложения сланцевых углеводородов. Общая задача ведущих производителей нефти и газа заключается в том, чтобы мировой рынок был сбалансированным и приемлемым как для производителей, так и для потребителей. И самое главное, чтобы он был прогнозируемым, подчеркнул российский лидер.

«Россия влияет на мировой энергетический рынок, но наибольшего эффекта мы добиваемся тогда, когда работаем вместе с другими основными производителями. Только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков. Поэтому мы будем продолжать работать с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, странами ОПЕК», — заявил президент РФ, добавив, что занять лидирующую позицию в мире по производству нефти для России не самоцель.