Платежные сервисы продолжат двигаться в сторону упрощения, а сам процесс оплаты должен становиться все менее заметным для клиента. Такое мнение высказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в ходе своего выступления на пленарной сессии VII Национального платежного форума России «Платежный ландшафт — 2024».



«Уже сейчас чем меньше действий мы совершаем для оплаты товара или услуги, тем больше вероятность, что платеж будет завершен», — отметил Комлев.

Он отметил, что сегодня самым разным участникам платежного рынка требуется обмениваться друг с другом информацией в момент совершения платежа, а также до и после этого процесса, и с каждым годом растет востребованность прямого унифицированного способа взаимодействия между ними.

«Думаю, что в ближайшие несколько лет в России могут начать использоваться открытые регуляторные платежные API. И осознанным драйвером в их использовании для экономики и финансовой сферы нашей страны может стать Система быстрых платежей — это тот сегмент, где открытые регуляторные платежные API очень нужны», — сказал глава НСПК, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания, какие изменения ждут платежный ландшафт нашей страны в 2024 году.

Он также отметил, что возможности Системы быстрых платежей (СБП) в настоящее время остаются нераскрытыми.

«Сущность СБП еще во многом не раскрыта: ни то, что собой представляет эта система, ни то, какие осознанные, нужные изменения она привнесет на рынок. Технологическая платформа СБП, позволяющая онлайн передвигать деньги, даст потенциальное ускорение для b2b-, c2c-, g2g- и других возможных видов расчетов, что повлияет на ускорение движения денег в экономике», — считает Комлев.

Кроме того, продолжил он, сегодня становятся особенно актуальными межбанковские платформенные сервисы, которые могут создаваться на уровне государства во многих областях: транспорт, оплата ЖКУ и другие. При этом глава НСПК уточнил, что тот, кто создает и сопровождает ту или иную платформу, по определению не должен быть в конкуренции с теми, кому эта платформа дает возможность построения своих сервисов.

По мнению Комлева, по-прежнему большое значение будут иметь платформы лояльности, сформированные вокруг клиентского поведения, а в выстраивании коммуникаций с клиентом кешбэк перестанет выходить на первый план.

«Сегодня упоминаний кешбэка, действительно, становится слишком много, и хайп вокруг его употребления будет сходить на нет, появятся новые интересные способы завоевать лояльность клиента, продвигать преимущества тех или иных продуктов. При этом сама механика кешбэка может сохраниться», — полагает глава НСПК.