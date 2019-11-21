Бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2020 год. Лучшие инвестиционные стратегии» пройдет 6 декабря 2019 года в Москве.



Ведущие российские финансисты обсудят текущее состояние рынка и макроэкономических процессов, а также расскажут о конкретных инструментах и стратегиях эффективных инвестиций.

На мероприятии выступят:

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги, старший советник Albright Stonebridge Group Александр Габуев;

Главный экономист по России и СНГ группы BP Владимир Дребенцов;

Главный экономист по России «ВТБ Капитала» Александр Исаков;

Партнер, директор инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент» Евгений Малыхин;

Глава группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан;

Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова;

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Регистрация на мероприятие: на сайте и по телефону +7 (495) 956-34-58.