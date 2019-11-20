Темпы роста потребительского кредитования в России снизятся до 10—13% в 2020 году, прогнозирует первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Олюнин.

«Исходим из того, что темпы роста розничного кредитования в следующем году составят от 10% до 13% против 20% в этом году», — сказал первый зампред ВТБ в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!».

По словам Олюнина, на снижении темпов роста сказывается не только введение ПДН (показателя долговой нагрузки), но и насыщение спроса.

«Поэтому эффект (от введения ПДН. — Прим. ред.) есть, но, я думаю, что нам требуется некоторое время, чтобы увидеть в контексте всей конъюнктуры рынка розничного кредитования. Думаю, первый-второй квартал следующего года уже будет показательным», — добавил первый зампред ВТБ.

Напомним, с 1 октября банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. ПДН исчисляется как сумма ежемесячных платежей по всем займам, разделенная на доход за месяц. Если соотношение больше 50%, то банк обязан доначислить резервы по таким кредитам. При высоких ПДН установлены повышенные надбавки к коэффициентам риска. На такой шаг ЦБ пошел ради охлаждения рынка необеспеченного потребкредитования.

