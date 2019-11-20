Банк России примет участие в развитии системы финансирования социального предпринимательства. Для этого при рабочей группе ЦБ по развитию финансирования малого и среднего предпринимательства будет сформировано отдельное направление, в рамках которого регулятор проанализирует интерес банков к кредитованию социальных предприятий, обсудит разработку требований к выпуску и обращению социальных облигаций, рассмотрит иные инструменты финансовой поддержки с учетом международного опыта.



«Нам предстоит оценить потенциал российского финансового рынка в области финансирования социального предпринимательства и выявить возможности для стимулирования этой деятельности в рамках полномочий Банка России, — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на специальном совещании с участниками финансового рынка, представителями органов законодательной и исполнительной власти, профильных объединений, научных и общественных организаций, которое прошло 19 ноября 2019 года в Банке России. — Причем в первую очередь необходимо донести участникам рынка информацию о позитивном опыте реализации проектов социального воздействия и их потенциале в достижении социального результата».



Компании, деятельность которых соответствует законодательному определению понятия «социальное предпринимательство», будут отдельно промаркированы в реестре субъектов МСП, согласно процедуре допуска, разработанной Минэкономразвития России. Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ предусматривает для таких компаний специальные меры поддержки, в том числе финансовые, которые могут включать широкий спектр финансовых инструментов.

Участники совещания обсудили международный опыт развития «зеленых» и социальных облигаций (когда достижение социальной цели становится условием получения инвестором дохода), роль биржевых платформ в осуществлении связи инвесторов и социальных предпринимателей, российский опыт финансирования кредитными и некредитными финансовыми организациями социального предпринимательства, а также задачи, выполняемые центральными банками, в первую очередь создание условий для привлечения смешанного капитала и развития различных моделей инвестиций социального воздействия.