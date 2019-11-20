Абсолют Банк проводит до 31 декабря акцию «Быстрая сделка». По ее условиям клиент может выйти на ипотечную сделку в течение одного дня после получения положительного решения по заявке и с упрощенным пакетом документов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для возможности быстрого выхода на сделку мы реализовали ряд существенных изменений внутренних процессов и скорректировали список документов, который требуется для анализа квартиры», — говорится в релизе.

Так, уточняют в банке, для проведения ипотечной сделки больше не потребуются заявление о неиспользовании материнского капитала продавцом, документы об отсутствии задолженности по оплате коммунальных платежей, заявление об отсутствии права пользования объектом.

Кроме того, увеличен срок действия справки об остатке средств материнского капитала до 90 дней, а согласия супруга (или бывшего супруга) на отчуждение залога и нотариально заверенного заявления продавца/заемщика о том, что в зарегистрированном браке на момент приобретения жилого помещения не состоял, — до шести месяцев.