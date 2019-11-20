Клиенты банка «Восточный» — держатели карт платежной системы UnionPay могут принять участие в новогодней акции «Карта, полная подарков», сообщает пресс-служба кредитной организации.
«До 31 декабря 2019 года клиенты банка «Восточный» имеют возможность выиграть IPhone 11 Pro с объемом памяти 256 ГБ и получить гарантированные призы, оплачивая покупки банковской картой платежной системы UnionPay», — говорится в релизе.
Данная акция действует по всей России.
Для участия в акции необходимо:
- Совершить оплату покупки с помощью банковской карты платежной системы UnionPay единовременно на сумму не менее 500 рублей.
- Зарегистрироваться на сайте.
- Зарегистрировать на сайте слип (документ, подтверждающий оплату картой).
- Каждый загруженный слип дает право открыть одну подарочную коробку на сайте акции.
Кроме главного приза IPhone 11 Pro будет разыгрываться по одному электронному подарочному сертификату на совершение покупок в сети кинотеатров «Киноход» номиналом 350 рублей, в интернет-магазине Ozon номиналом 1 тыс. рублей, в интернет-магазине Ulmart номиналом 2 500 рублей, также в интернет-магазине LaModa номиналом 3 300 рублей.
«При этом все участники акции получат гарантированный денежный приз в размере 50 рублей на счет мобильного телефона, указанного при регистрации на сайте», — обещают в банке.