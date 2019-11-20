Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главам профильных комитетов нижней палаты парламента проработать меры для защиты прав ипотечных заемщиков, чтобы людям не грозило выселение из единственного жилья. С такой инициативой он выступил в среду на заседании, где с участием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной обсуждались «Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов».

«Нам было бы правильно рассмотреть вопрос, который прозвучал в эмоциональном выступлении нашего коллеги [справоросса Валерия Гартунга], — сказал спикер. — Когда человек берет кредит, потом получается, что он кредит этот выплатил, но остается должен, и фактически этим кредитом человек отправляется на улицу, и жилье заложено, и проблемы возникают по жизни». «Давайте мы продумаем эти вопросы, потому что мы через законодательство можем регулировать в том числе защиту прав [заемщиков]», — предложил он.

«Конечно, будет и обратная сторона медали, потому что банк будет также для себя определять: в данном случае может ли он выдавать кредит, какая планка [кредита], какое обременение», — продолжил Володин. Он напомнил, что в последние годы Госдума приняла целый ряд мер для защиты прав граждан на жилище. «Было бы правильно нам рассмотреть этот вопрос и в плане залога, который сейчас банками истребуется, когда человек вынужден терять все. Как вы считаете, эта тема возможна для обсуждения?» — обратился спикер к Набиуллиной.

«Я считаю, что ее нужно рассматривать, — ответила глава ЦБ. — Действительно, такие случаи, к сожалению, есть, и они не единичны». «Нужно подумать, как здесь подойти не только мерами нашего надзорного реагирования, но и, возможно, изменениями в регулировании, в нормативной базе», — подтвердила она.

После этого Володин напомнил, что три председателя комитетов Госдумы входят в Национальный финансовый совет (НФС). «Давайте мы поручим нашим коллегам <…> взять на контроль вопросы, которые вы озвучили, внести их на рассмотрение совета и сделать все для защиты наших граждан, — подчеркнул он. — От нас тоже многое зависит, мы можем изменить законодательство, взять их на контроль».

«Речь идет не только о том, чтобы человека не выселяли из единственной квартиры, но в целом об улаживании вопросов [между заемщиком и банком] на основе реструктуризации», — пояснил ТАСС председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что лично уже поднимал эту тему в НФС. «Подразумевается урегулирование этих вопросов, я бы сказал, в ручном режиме», — добавил он. «Законодательство сейчас на стороне банков, они действуют в соответствии с законом. Но бывают разные жизненные ситуации, двукратная девальвация рубля привела к тяжелой жизненной ситуации отдельных граждан: они рассчитывали на одни платежи, а получили платежи в разы больше», — констатировал депутат.