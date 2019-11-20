Банк ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании совместного предприятия в области работы с большими объемами пользовательских данных. СП будет сфокусировано на создании продуктов и оказании услуг на основе обработки и анализа больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Предварительно инвестиции в СП со стороны ВТБ и «Ростелекома» оцениваются в 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта для всех заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как телеком, финансовые услуги, ретейл, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. Все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, а также будут деперсонализированы и зашифрованы перед передачей. Данные будут храниться на стороне компаний — участников проекта.

«Новая платформа позволит структурировать накопленные в разных отраслях экономики большие данные и сделать на их основе цифровые решения, которые соответствуют современным потребностям рынка. Используя эти решения, ВТБ и его партнеры смогут более эффективно взаимодействовать со своими клиентами и предлагать новые цифровые продукты. Уверен, что повышение доступности и качества больших данных является одним из главных факторов успешного развития цифровой экономики в России», — отметил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Клиентами СП станут компании крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственный сектор. Новая платформа будет заниматься построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных; управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных систем; оборотом обезличенных и деперсонализированных данных через функционал биржи обмена данных.

