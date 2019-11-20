В Госдуму РФ внесен законопроект об изменении существующей системы тарификации ОСАГО с целью возможности учета индивидуальных особенностей каждого водителя и рисков, присущих отдельным категориям страхователей. Об этом говорится на сайте комитета Госдумы по финансовому рынку.



Авторами поправок выступают депутаты во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым.

Действующая система тарификации ОСАГО, как отметил Аксаков, предполагает жестко ограниченное применение страховщиками тарифного коридора: страховщики фиксируют для каждого региона значение базовой ставки в пределах минимальных и максимальных значений, установленных Банком России, которое обязаны применять в отношении каждого страхователя.

Это, по его словам, не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов.

Для отдельных страхователей в настоящее время расчетная справедливая стоимость договора страхования может значительно отличаться от допустимого диапазона стоимости полиса.

В связи с этим предлагается изменить подходы к тарификации ОСАГО. Так, по словам депутата, предлагается предоставить страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, устанавливаемых Банком России, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности, наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения.

При этом проектом закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

Также в законопроект включены следующие положения:

размещение на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии;

устанавливается обязанность информирования потерпевшим страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки);

в качестве базы расчета неустойки устанавливается размер подлежащей возврату страхователю страховой премии или ее части.

Глава комитета напомнил, что правительственный вариант законопроекта об ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре. «После дискуссии мы пришли к мнению, что предлагаемые в правительственном законопроекте расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до двух миллионов рублей могут привести к существенному росту тарифов», — объяснил Аксаков.

«Мы считаем, что учет индивидуальных особенностей вождения, опыта, стажа, соблюдения ПДД, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя, — это главное, что должно обеспечить справедливость установления тарифов по ОСАГО. Добросовестный водитель должен платить существенно меньше в отличие от того, который постоянно попадает в аварии», — добавил парламентарий.