Суд принял новые решения по иску Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам банка «Советский». Об этом сообщается в среду на сайте АСВ.

Агентство в статусе конкурсного управляющего 23 октября 2018 года подало иск к 12 бывшим топ-менеджерам и собственникам «Советского» более чем на 5,06 млрд рублей. Ответчиками по иску указывались, в частности, бывшие акционеры банка (некоторые входили также в состав его правления или совета директоров) Егор Бабеев, Андрей Карпов, Глеб Шахов, Кирилл Ласкин, Олег Николаев, Владимир Митрушин. В число ответчиков вошел также сын последнего — Станислав Митрушин, в свое время возглавлявший совет директоров банка. Кроме того, среди ответчиков значились Виктория Вашкулат и Людмила Дьячук, ранее входившие в правление банка, а также Павел Изюмов (по данным РАПСИ , он также в свое время был членом правления банка), Сергей Павлик и Дмитрий Филатов.

АСВ через суд требует 5 млрд рублей с бывших руководителей и собственников банка «Советский» До отзыва лицензии членами органов управления и представителями банка были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам и заведомо невозвратных кредитов физлицам в отсутствие ликвидного обеспечения.

Как сообщало АСВ, определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 декабря 2018 года были обособлены требования к отдельным группам лиц, выступающих ответчиками по данному иску.

В том числе были обособлены требования о привлечении Егора Бабеева, Людмилы Дьячук, Андрея Карпова, Станислава Митрушина и Глеба Шахова к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков и взыскании с них солидарно в пользу банка примерно 90,6 млн рублей. Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, резолютивная часть которого была объявлена 14 ноября 2019 года, эти требования удовлетворены .

Также удовлетворены обособленные требования к Виктории Вашкулат, Людмиле Дьячук, Андрею Карпову, Кириллу Ласкину, Владимиру и Станиславу Митрушиным, Олегу Николаеву и Глебу Шахову почти на 62,3 млн рублей.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении обособленных требований к Виктории Вашкулат, Людмиле Дьячук, Андрею Карпову, Станиславу Митрушину и Глебу Шахову на сумму около 59,6 млн рублей.

Экс-совладелец банка «Советский» не смог привлечь к ответственности Роберта Мусина Суд оставил заявление Владимира Митрушина без рассмотрения.

Ранее в ноябре петербургский арбитраж постановил удовлетворить обособленные из общего иска требования к Павлу Изюмову и Андрею Карпову на 200 млн рублей.

В декабре-2018 было в отдельное производство были выделены еще несколько дел по этому иску, по ним суд принимал разные решения. Так, в удовлетворении требования о солидарном взыскании с Андрея Карпова вместе с Викторией Вашкулат чуть более чем 293 тыс. рублей петербургский арбитраж в мае отказал . В июле суд также отказался взыскать солидарно с Виктории Вашкулат, Андрея Карпова, Станислава Митрушина, Дмитрия Филатова и Глеба Шахова свыше 21,5 млн рублей, но в те же дни постановил взыскать отдельно с Карпова в пользу банка 157,2 млн рублей; тот обжаловал данное судебное решение.

Как сообщалось, Карпов, некогда занимавший пост председателя правления «Советского», и другие руководители и сотрудники банка в 2013—2015 годах в составе организованной группы выдавали заведомо невозвратные кредиты. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных организаций. Таким образом было похищено более 1,7 млрд рублей. Карпов находится под арестом, в октябре его дело было передано в суд. Также стало известно о рассмотрении дел и приговорах в отношении ряда других участников преступной схемы.



Банк «Советский» до своего краха длительное время находился в процессе санации. Так, в 2015 году он был передан на финансовое оздоровление Татфондбанку. В 2016-м у самого Татфондбанка возникли проблемы с ликвидностью, а в марте 2017-го он потерял лицензию. С конца февраля 2017 года в «Советском» действовала временная администрация в лице АСВ, а в феврале 2018-го был утвержден план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, в рамках которого функции временной администрации по управлению «Советским» были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». «Советский» лишился лицензии 3 июля 2018-го, а 28 августа прошлого года был признан банкротом.