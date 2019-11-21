Большинство семей планирует использовать материнский капитал на приобретение жилья или погашение ипотеки, сообщают «Известия» . Таковы результаты всероссийского опроса Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». Использовать материнский капитал на приобретение жилья планируют 52% семей с детьми, принявших участие в исследовании, 19% опрошенных хотят потратить эти деньги на оплату ипотеки, а еще 13% — на строительство нового жилья.

По данным Росстата, в 2018 году материнский капитал оформили 697 тыс. человек. Большинство из них вложили деньги в строительство домов и покупку новых квартир, в том числе с помощью ипотечного кредитования.

Среди сложностей использования маткапитала для приобретения жилья респонденты назвали три основных: эти средства не разрешается использовать до достижения ребенком трехлетнего возраста, их нельзя направить на погашение ранее взятого кредита на покупку жилья, слишком высоки затраты на заверение документов у нотариуса. Среди предложений по расширению списка использования маткапитала участники опроса чаще всего называли благоустройство или ремонт жилого помещения (по 47% граждан). Еще 45% респондентов считает приоритетным направлением покупку автомобиля.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству в том числе рассмотреть вопрос о возможности использования средств материнского капитала «на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения, водоотведения». Профильные ведомства решили, что воплощать идею в жизнь нецелесообразно, сообщил «Известиям» источник в аппарате Кабинета министров.

По словам экспертов, не нужно спешить с расширением функционала материнского капитала. Эта мера должна идти на глобальные семейные проекты, вряд ли к таковым можно отнести ремонт жилья. Маткапитал стал эффективным механизмом поддержки семей, и сохранить его, сделать программу бессрочной — вот это серьезная задача для государства и общества, уверены эксперты.