В рейтинг директоров-капиталистов — руководителей, владеющих наиболее высоко оцененными пакетами акций своих компаний, в этом году вошли четверо новичков, сообщает Forbes . Среди них президент Сбербанка Герман Греф и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Также в список впервые вошли: президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.

Осеевский, возглавляющий «Ростелеком», занимает 16-е место. Ему принадлежит 0,169% компании — этот пакет оценивается в 5,9 млн долларов. Пакет Дубовскова (18-е место) оценен в 4,7 млн долларов. Далее в рейтинге идет Греф, доля которого (0,003096%) оценивается в 2,6 млн долларов. Замыкает топ-20 Савельев — стоимость принадлежащих ему 0,121% «Аэрофлота» — 2,2 млн долларов.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает бывший президент холдинга «Сибур», зампредседателя его совета директоров Александр Дюков — доля 3,9%, стоимость пакета — 472 млн долларов. Второе место сохранил председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов — доля 3,4% (411 млн долларов). На третьем месте — генеральный директор USM Management Иван Стрешинский — доля 3% (397 млн долларов). Четвертое место у гендиректора, председателя правления СУЭК Владимира Рашевского — доля 7,8%, пакет — 308 млн долларов. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев занял пятое место (доля 6%, 116 млн долларов). На шестом — гендиректор «Русагро» Максим Басов (доля 7,3%, 107 млн долларов). На седьмом месте — исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (доля 0,12%, 88 млн долларов). Председатель совета директоров Globaltrans Сергей Мальцев (доля 4%, 59 млн долларов) занял восьмое место. Девятое — главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис (доля 0,69%, 50 млн долларов). На десятом месте — председатель совета директоров «Куйбышевазота» Виктор Герасименко (доля 8,35%, 45,1 млн долларов).

Общая оценка акций всех 20 директоров получилась на 35% ниже, чем в прошлом году, — 2,2 млрд долларов.