Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленной динамикой рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара терял 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, евро повышался на 2 копейки. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,86 рубля (минус 3 копейки). Курс евро на 10:13 мск равнялся 70,71 рубля (плюс менее 1 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг ожидается очередная попытка ослабления рубля.

«Пара доллар/рубль вчера уходила в район 64,10, но закрепиться выше 64 не смогла. Скорее всего, прошли серьезные продажи валюты от экспортеров, которые аккумулируют рубли для расчетов с бюджетом по налогам. Сегодня ждем очередной попытки ослабления рубля на негативном фоне», — пояснял Антонов.