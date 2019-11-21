Сбербанк с 22 ноября 2019 года снижает ставки по ипотеке на новостройки и на жилье на вторничном рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%.

«Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,3 процентного пункта (кроме продуктов «Военная ипотека», «Рефинансирование под залог недвижимости» и программы государственной поддержки для семей с детьми). Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит 0,4 п. п. в большинстве регионов России. В шести регионах снижение составит 0,6 п. п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область», — говорится в сообщении Сбербанка.