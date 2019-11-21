Правительство в ходе заседания одобрило законопроект, который предлагает дать гражданам возможность использовать маткапитал для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

«Правительство России одобрило законопроект о направлении материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке», — сообщили в министерстве.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что сейчас размер материнского капитала составляет более 450 тыс. рублей. С 1 января 2020 года маткапитал будет проиндексирован и увеличится до 466 617 рублей. В пресс-службе правительства ранее отмечали, что предлагаемые изменения связаны с тем, что с 1 января 2019 года разрешено строить жилые дома на садовых земельных участках.