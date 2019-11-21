Интерпромбанк снизил минимальную сумму расходов по акции «Плати и зарабатывай». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Теперь минимальная сумма ежемесячных расходов должна составлять 20 тыс. рублей. Клиенты могут получать кешбэк в размере 0,5% годовых от остатка задолженности по кредиту при оплате товаров и услуг дебетовыми картами, которые оформлены для погашения кредита.

Акция «Плати и зарабатывай» продлится до 1 марта 2020 года.

Чтобы участвовать в ней, нужно быть действующим заемщиком банка по любой из программ потребительского кредитования, иметь действующую дебетовую карту банка, с которой осуществляется погашение кредита, и ежемесячно совершать операции по карте (оплата товаров и услуг) на сумму, превышающую 20 тыс. рублей.