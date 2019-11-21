Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Applied Materials, ожидая роста их стоимости до 68 долларов. Сейчас бумаги американской корпорации торгуются на NASDAQ по цене 59,65 доллара.

Applied Materials — один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев с рыночной капитализацией более 52 млрд долларов. Как отмечают аналитики, в последний год компания фиксировала хороший спрос на свою продукцию, что позволяло ей демонстрировать уверенный рост финансовых показателей. Небольшое снижение выручки в IV квартале 2019 финансового года, завершившемся 27 октября, указывает аналитик «Финама» Игорь Додонов, было обусловлено ослаблением спроса на продукцию компании в Южной Корее, Европе, Японии и странах Юго-Восточной Азии, что было в значительной степени компенсировано улучшением спроса в США и на Тайване, а также в Китае.

Преимуществами Applied Materials, по его мнению, являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выплаты акционерам. Нынешний спад в отрасли, как ожидают аналитики, будет носить краткосрочный характер, и уже в начале следующего года инвестиции глобальных производителей полупроводников в обновление оборудования начнут восстанавливаться, что придаст новый импульс продажам компании.

«Акции Applied Materials довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся и с точки зрения теханализа. Хотя нынешний год оказался весьма тяжелым для мировой полупроводниковой отрасли в целом, последние данные внушают определенный оптимизм и позволяют рассчитывать, что «дно» уже пройдено», — считает Додонов.