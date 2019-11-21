В Москве в пятый раз вручили премию AdIndex Awards 2019.

В этом году более 1,5 тыс. экспертов из более чем 900 компаний — производителей товаров и услуг выбрали лучшие digital-агентства и платформы в 30 сервисных сегментах. Награды были вручены победителям ежегодного рейтинга Digital Index 2019 и Technology Index 2019, а также компаниям, заслужившим признание профсообщества.

Главную награду вечера — Гран-при — получили агентство Nectarin (Digital Index 2019) и платформа myTarget (Technology Index 2019) как удостоенные максимального количества призов и номинаций в соответствующих рейтингах.

AdIndex также назвал имена главных законодателей современных трендов — тех, чьи имена были на слуху весь год и кого обожают миллионы поклонников: блогеров, инфлюенсеров, музыкантов: