Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка на уровне «BB+(RU)», прогноз — «развивающийся».

Подтверждение кредитного рейтинга отражает одновременное улучшение оценки фактора фондирования и ликвидности с удовлетворительной до адекватной и ухудшение оценки достаточности капитала с адекватной до удовлетворительной, поясняется в релизе АКРА . Также кредитный рейтинг учитывает умеренно низкую оценку бизнес-профиля и критическую оценку риск-профиля банка.

Дополнительными факторами, определяющими кредитный рейтинг АТБ, являются умеренная степень системной значимости банка для экономики ряда российских регионов (ключевые регионы присутствия банка — Дальневосточный и Сибирский федеральные округа) и сильное влияние государства на кредитоспособность банка, согласно методологии АКРА.

«Развивающийся» прогноз отражает мнение АКРА о вероятности изменения кредитного рейтинга банка на горизонте 12—18 месяцев в результате продажи АТБ стороннему инвестору, запланированной основным акционером — Банком России.

Невысокая оценка бизнес-профиля («bb+») определяется ограниченными рыночными позициями банка, а также низкой диверсификацией его операционного дохода, который формируют преимущественно процентные поступления от кредитов физлицам. Стратегия АТБ направлена на дальнейшее расширение бизнеса в ДФО и СФО в формате универсального банка. Планы развития АТБ оцениваются АКРА как реалистичные и соответствующие макроэкономическим предпосылкам, однако агентство считает, что смена мажоритарного акционера может привести к тому, что стратегия банка будет скорректирована. Качество корпоративного управления соответствует масштабам деятельности АТБ и реализуемым им задачам.

Ухудшение оценки позиции банка по капиталу до удовлетворительной отражает снижение регуляторных нормативов достаточности и ухудшение оценки АКРА в отношении способности АТБ к генерации собственного капитала. Снижение оценки способности банка к генерации капитала по сравнению предыдущим рейтинговым действием отражает убыток 2018 года по МСФО, а также низкую оценку способности банка к генерации капитала по РСБУ за период 2014—2018 годов. Агентство отмечает, что финансовый результат банка подвержен значительному влиянию разовых доходов и расходов, связанных с отражением операций с предыдущими акционерами.



АКРА сохраняет критическую оценку риск-профиля банка, принимая во внимание высокую долю проблемных и потенциально проблемных кредитов, а также низкую обеспеченность кредитного портфеля. Большую часть проблемных кредитов составляют требования к бывшим акционерам банка. При этом данные требования имеют высокий уровень покрытия резервами.