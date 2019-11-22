Помощник президента РФ Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста, пишут «Известия» .

Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям». По его словам, инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что уровень ключевой ставки вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе.

Вторая — улучшение инвестиционного климата за счет запуска «регуляторной гильотины» и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств.

Третья — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий.

Прирост ВВП, по оценкам Минэкономразвития, в III квартале ускорился до 1,9% с 0,9% во II квартале. По итогам девяти месяцев экономика выросла на 1,2%, считает ведомство.

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По мнению экспертов, самая важная из названных Белоусовым групп мер связана с улучшением инвестиционного климата — если правительству удастся реализовать комплекс глубинных реформ в этом направлении, то экономика может расти темпами не ниже 3% ежегодно. Также ЦБ в 2019 году занял более активную позицию по отношению к изменению ключевой ставки, поэтому уровень в 6% вполне реалистичен, причем может быть даже в этом году, добавили эксперты. Дальнейшее снижение возможно лишь при сохранении низкой инфляции и уменьшении инфляционных ожиданий. Дополнительно экономический рост позволят ускорить инвестиции из средств Фонда национального благосостояния, считают эксперты. В условиях снижения инфляции появляется возможность отказаться от дальнейшего наращивания валютных резервов и перейти к вложениям в инфраструктуру.