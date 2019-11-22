ЦБ продолжает снижать прозрачность российской финансовой отчетности кредитных организаций, сообщает «Коммерсант» . Регулятор решил засекретить отдельные счета оборотной ведомости по счетам бухучета банков. Это касается счетов организаций, находящихся в государственной собственности, негосударственных организаций и исполнителей гособоронзаказа.

Также ЦБ ограничивает раскрытие информации по балансовому счету «для осуществления клиринга». Для этого Центробанк решил суммировать и раскрывать только в агрегированном виде остатки и обороты по счетам второго порядка. Таким же образом будет размыта информация по балансовому счету, на котором отражаются различные операции, в частности расчеты с валютными и фондовыми биржами, с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты, факторинговые операции, расчеты по деривативам, требования по аккредитивам с нерезидентами.

Пресс-служба Банка России заявила, что новая редакция порядка раскрытия регулятором отчетности кредитных организаций устанавливает «упрощенную форму» публикации информации оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций — участников клиринга. «Данное изъятие вызвано действием в отношении последних мер ограничительного характера», — пояснили в ЦБ. Вместе с тем пока регулятор не ввел в нормативное поле примененные им практики засекречивания отчетности отдельных кредитных организаций.

Эксперты отмечают, что нововведение негативно отразится на транспарентности отчетности кредитных организаций.