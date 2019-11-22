Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у Кредпромбанка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Банк России приказом от 22 ноября 2019 года № ОД-2670 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный «Кредпромбанк» (регистрационный номер 1165, Ярославль», — говорится в сообщении.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — уточняет регулятор.



Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, и нарушал другие нормативные акты ЦБ. Регулятор также в отношении банка в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры в соответствии с нормативными актами ЦБ.

Кредпромбанк — участник системы страхования вкладов.

Полномочия исполнительных органов банка приостановлены, в него назначена временная администрация.