Центробанк принял решение об отзыве лицензии на совершение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Вест». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Банк России приказом от 22 ноября 2019 года № ОД-2672 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «Вест» (регистрационный номер 2605-К, Москва)», — говорится в сообщении.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — уточняет ЦБ.

Регулятор указывает, что кредитная организация неоднократно допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию, проводила сомнительные валютно-обменные операции и нарушала другие федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ неоднократно применял к ней меры в течение последних 12 месяцев.

В РНКО «Вест» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.



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