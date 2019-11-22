Половина российских заемщиков в текущем году имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода, сообщает РБК . В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков. Об этом говорится в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, который подготовило Минэкономразвития.

По подсчетам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля заемщиков с ПДН выше 50% на 1 октября составляла всего 13,4%. Это примерно 6,5 млн человек более чем из 50 млн заемщиков банков и МФО.

Ранее ЦБ сообщал, что 39,5 млн жителей России имеет хотя бы один кредит в банке. Это более половины (54%) работающего населения страны. В III квартале 2019 года 46% необеспеченных кредитов предоставлялись клиентам с ПДН выше 50%, сообщил представитель Банка России.

Если ежемесячные платежи по кредитам превышают половину дохода — это еще не показатель серьезной закредитованности человека, утверждает представитель ЦБ. «Среди заемщиков с ПДН более 50% присутствуют клиенты банков с относительно высоким уровнем доходов, у которых остается существенная сумма средств после обслуживания обязательств по кредиту. В связи с этим для оценки уровня закредитованности заемщиков также необходимо смотреть на то, какую часть дохода заемщик направляет на повседневные нужды, а какая часть средств может быть направлена на обслуживание кредита», — заключает он.

В планах Минэкономразвития — значительно сократить долю граждан, которые ежемесячно отдают на платежи по кредитам более половины своего дохода (на 10 процентных пунктов ежегодно). Так, в 2020 году доля заемщиков с ПДН выше 50% должна снизиться до 40%, а 2023—2024 годах — закрепиться на уровне 10%.

По мнению экспертов, снижать долю закредитованных граждан на 10 п. п. ежегодно можно или фантастическим ростом доходов, или резким снижением ставок, или прямыми запретами. Показатель достижим, если, например, полностью запретить банкам выдавать кредиты заемщикам с ПДН выше 50% или даже 40%, полагают они.

В проекте Минэкономразвития нет перечня мер, за счет которых может снизиться доля закредитованных заемщиков. Однако среди запланированных мероприятий — принятие поправок в законодательство, которые дадут ЦБ полномочия вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов. Предполагается, что изменения внесут до 1 июля 2020 года.

Ранее регулятор сам попросил о таких полномочиях. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать этот вопрос до 2 декабря. Количественные ограничения — инструмент, который должен быть в арсенале ЦБ, заявил представитель регулятора. «В случае получения полномочий Банк России сначала провел бы тщательную калибровку данных мер. Важно найти правильный баланс между сохранением финансовой доступности и ограничением рисков и для финансовых институтов, и для самих граждан», — добавил он.