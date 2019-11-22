Центральный банк выявил новую схему мошенничества, при которой жертва, чтобы получить кредит, должна оформить договор страхования жизни. Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсант» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Не так давно выявили случай, когда компания позиционировала себя как посредник между кредитными организациями и гражданами по предоставлению займов. Людей убеждали, что им одобрен кредит в банке, после этого им предлагалось оформить договор страхования жизни как гарантию получения данного кредита. Соответственно, после заключения такого «договора страхования» и получения денег от клиентов все отношения с ними прекращались. Когда люди приходили в банк за кредитом, оказывалось, что никакого кредита никто им не одобрял, в банке об этом слышат впервые. Там, конечно, счет пострадавших идет на сотни и тысячи, пострадавшие были в основном в Сибири. Правоохранительные органы приняли оперативные меры по данному случаю», — уточнил он.

Накануне ЦБ заявил, что установил факт осуществления компанией «Борса Трейд» брокерской деятельности без соответствующей лицензии. Компания через сайт в Интернете привлекала граждан «c целью осуществления интернет-трейдинга, предусматривающего совершение сделок на биржевых площадках, в частности на Московской бирже, через профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Лях прокомментировал газете, как проводилась работа по компании. Он сообщил, что Банку России удалось обнаружить компанию благодаря ее активному поведению на рынке, однако обращений по поводу ее деятельности не поступало.