Хоум Кредит Банк запустил новый сервис для юридических лиц — Masspayment — систему массовой отправки платежей по зарплате, или «Единый зарплатный реестр», следует из релиза финучреждения.

«Задача нового сервиса — помочь компаниям, чьи сотрудники открывают зарплатные карты в разных банках. Masspayment от Хоум Кредит Банка позволяет включить в один реестр зарплатные карты разных банков и переводить им деньги в режиме «одного окна». Это значительно сокращает время и ресурсы на выплату зарплат сотрудникам», — отмечается в релизе.

Сервис Masspayment позволяет оптимизировать время (всего один реестр и одно платежное поручение, полная интеграция с 1С). Сроки зачисления зарплаты — день в день.