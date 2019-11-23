В Московском регионе в октябре годовая инфляция снизилась: в Москве — до 4% (с 4,1% в сентябре), в Московской области — до 3,7% (с 4%), сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.



«Заметный вклад в уменьшение годовой инфляции внесло замедление роста цен на мясные продукты ввиду расширения производственных мощностей в регионе, а также снижение процентной ставки (в стоимостном выражении) за пользование потребительским кредитом. Кроме того, в Московской области замедлилось удорожание овощей на фоне хорошего урожая, который обусловлен увеличением посевных площадей и повышением уровня технологического оснащения подмосковных аграрных хозяйств», — отмечается в сообщении.



В октябре ЦБ снизил прогноз годовой инфляции в целом по России по итогам 2019 года до 3,2—3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая общероссийская инфляция составит 3,5—4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем, отмечают в ЦБ.

Годовая инфляция в октябре в ЦФО также продолжила снижаться и составила 3,9% после 4,1% в сентябре. Общероссийский показатель уменьшился за это время до 3,8% с 4%. «Замедление инфляции в округе в основном связано с ростом предложения в отдельных сегментах продовольственного рынка, динамикой потребительского спроса и укреплением рубля», — заключили в ГУ Банка России по ЦФО.