Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией. Поддерживать первичное размещение акций на бирже в Эр-Рияде будут HSBC, NCB и Samba Capital.

Из числа глобальных координаторов фактически исключены долгое время готовившие IPO JPMorgan Chase and Morgan Stanley, а также Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Такое решение собеседники FT объясняют желанием саудовских властей сосредоточиться на продаже акций на внутреннем рынке, а также среди инвесторов из стран Персидского залива. Выбор британского HSBC в этом плане выглядит логично, поскольку этот банк активно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в Saudi British Bank — одной из крупнейших кредитных организаций королевства.

На решение Саудовской Аравии также мог повлиять скепсис международных фондов относительно возможных перспектив IPO. Если принц Мухаммед бин Салман заявлял, что рассчитывает на капитализацию в 2 трлн долларов по итогам IPO, то оценки глобальных банков оказались значительно скромнее. Например, в Bank of America считают, что при наихудшем сценарии капитализация может составить 1,22 трлн долларов, а в прогнозе Goldman Sachs речь шла о 1,6 трлн.

В результате 17 ноября власти Саудовской Аравии снизили свои ожидания и оценили Saudi Aramco в 1,7 трлн долларов.

Saudi Aramco планирует продать 1,5% своих акций или около 3 млрд акций в ориентировочном диапазоне от 30 до 32 риалов (8–8,5 доллара за бумагу). Окончательный объем размещения станет известен 5 декабря.