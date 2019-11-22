Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в четверг приговорил российского программиста Станислава Лисова, признавшего ранее свою вину в сговоре с целью совершения хакерских атак, к четырем годам тюремного заключения. С учетом отбытого под стражей срока он выйдет на свободу через четыре или пять месяцев. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из суда.

Судья Валери Капрони заявила, что россиянина «приговаривают к 48 месяцам тюремного заключения». Она согласилась уменьшить этот срок на 15% «за хорошее поведение» Лисова, а также учла тот факт, что он ранее уже провел в заключении в Испании и США около трех лет. После выхода из тюрьмы он, «вероятнее всего, будет депортирован» в Россию, сказала Капрони.

Судья заявила, что россиянин должен выплатить штраф в размере 50 тыс. долларов, а также 480 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба лицам, пострадавшим от его действий.

Лисов был арестован в Испании в январе 2017 года и экстрадирован в США в январе 2018 года. В феврале текущего года россиянин признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения, который касается сговора с целью кибератак. Власти США обвинили Лисова в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. Первоначально ему могло грозить тюремное заключение продолжительностью до 35 лет.

По данным прокуратуры, с помощью NeverQuest хакеры пытались похитить миллионы долларов. Как утверждают власти США, Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса.