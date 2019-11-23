• Рост реальных располагаемых доходов населения РФ за III квартал составил 3% в годовом выражении и очень удивил экономистов. Что же произошло, что заставило доходы так вырасти? Экономисты все чаще ставят под сомнение достоверность государственной статистики. Есть ли основания для таких подозрений? Разбираемся в материале «Ложь, большая ложь и статистика. Почему Росстат часто меняет свои данные?».



• Кредитка Альфа-Банка «100 дней без процентов» — «ветеран» движения увеличенных грейс-периодов, и в неплохой форме. Ее до сих пор используют как базу для сравнения с новичками. Но, конечно, не обошлось без подвохов. О плюсах и минусах карты читайте в «Разборе Банки.ру».

• Страховщики взялись за цифровизацию. Подгоняет их не cтолько растущий спрос потребителей на онлайн-сервисы, сколько боязнь этих потребителей потерять — после открытия российского рынка для филиалов иностранных компаний. О том, когда в России можно будет получить страховку за 30 секунд, читаем здесь.

• Коллекторы все чаще обращаются в суды с исками о защите чести и достоинства. По оценке НАПКА, сегодня каждые 70 из 100 диалогов коллекторов и должников заканчиваются оскорблениями со стороны последних. Подробнее об этом читайте в материале «Обидеть коллектора может каждый. Почему взыскатели жалуются на должников».

• Клиенты Россельхозбанка обратились с жалобами в Банки.ру по поводу результатов акции «На хоккей с Россельхозбанком и Masterсard», проводимой РСХБ. Три сотрудника Россельхозбанка пять недель подряд становились победителями розыгрыша билетов. В том, как банковские сотрудники победили в собственном конкурсе для частных клиентов, разбираемся здесь.