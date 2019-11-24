Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и внесли изменения по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает оформить премиальную карту Black Edition в рублях, долларах или евро. Стоимость обслуживания составляет 1 290 рублей в месяц; плата не взимается при поддержании неснижаемого остатка по всем счетам в размере от 800 тыс. рублей.

Почта Банк предлагает открыть дебетовую карту «Магнит» в категории «Мир». Плата за выпуск именной карты составляет 500 рублей, неименной — бесплатно, за обслуживание — 500 рублей начиная со второго года. К карте подключена программа лояльности «Магнит». Она позволяет получать бонусы за покупки не только в «Магните», но и во всех других магазинах, кроме продуктовых.

Эс-Би-Ай Банк представил новый продукт «Свой круг». В рамках пакета услуг «Свой круг» возможен выпуск нескольких карт близким людям, включая карту для ребенка, подключенных к одному счету. Стоимость подключения пакета составляет 999 рублей, стоимость обслуживания — 299 рублей в месяц (плата не взимается при сумме покупок в месяц от 30 тыс. рублей или при минимальном остатке по всем счетам в размере от 30 тыс. рублей).

«Плюсами вышеперечисленных новых карточных продуктов является наличие программ лояльности, начисление процентов на остаток, а также возможность бесплатного обслуживания», — комментирует эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.



Уральский Банк Реконструкции и Развития понизил процентную ставку, начисляемую на остаток средств на картсчете по картам «Максимум» на 0,5 процентного пункта. Проценты начисляются при поддержании остатка на карте от 20 тыс. до 350 тыс. рублей. При сумме покупок от 12 тыс. рублей в месяц процентная ставка теперь составит 6% годовых (до изменений — 6,5% годовых), менее 12 тыс. рублей, как и ранее, — 4,75% годовых.



Райффайзенбанк в рамках акции отменяет плату за обслуживание по картам Buy & Fly, Buy & Fly Premium Direct и Buy & Fly WBE. При оформлении до 31 января 2020 года ежемесячная комиссия в размере 299 рублей взиматься не будет. Прочие условия остались без изменений.

Банк «Уралсиб» отменил комиссию за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) кредитной карты «Энерджинс». Комиссия не взимается до 31 декабря 2019 года включительно при обороте по счету кредитной карты «Энерджинс» от 5 тыс. рублей в течение месяца.

