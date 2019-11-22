МТС Банк тестирует выдачу POS-кредитов на покупку дорогостоящих лекарств. Пока взять заем на покупку препаратов можно в нескольких аптеках «Самсон-фарма», подобную услугу также планирует запустить группа компаний «ЭРКАФАРМ» в сети «Озерки». Тем не менее крупнейшие игроки на рынке POS-кредитования с опаской смотрят сегмент фармацевтики: рынок хоть большой и низкоконкурентный, но риски не изучены.

На появление новой услуги на аптечном рынке обратил внимание «Коммерсант». Взять целевой потребительский кредит в аптеках «Самсон-фарма» можно на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. рублей по ставке 23% годовых, подтвердили Банки.ру в МТС Банке. Максимальный срок займа — один год. Эксперимент был запущен на этой неделе, сколько человек уже успели воспользоваться предложением, в банке не уточняют. «Мы учтем мнения и пожелания клиентов и оценим его эффективность после завершения пилота в начале следующего года», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Самсон-фарма» специализируется на продаже редких и дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе онкологических. «Мы не понаслышке знаем о случаях, когда препарат нужен здесь и сейчас, но необходимой суммы у покупателя нет, и взять ее негде. POS-кредитование в данном случае — это быстрый выход из ситуации», — объясняют запуск новой услуги в сети. В дальнейшем «Самсон-фарма» планирует развивать POS-кредитование как часть программы лояльности и компенсировать стоимость обслуживания займа, в том числе за счет партнеров-производителей.

В запуске подобного сервиса заинтересован как минимум еще один игрок на фармацевтическом рыке — ГК «ЭРКАФАРМ», которую связывают с основателем сети «Самсон-фарма» Самсоном Согояном. Группа планирует вслед за партнером запустить кредитование в своих брендах, в частности в сети аптек «Озерки», где также высока доля продаж дорогостоящих препаратов.

По данным Росстата, доля лекарственных средств и товаров медицинского назначения в розничном товарообороте уже много лет держится на уровне 3—4%, отмечает аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский. Для сравнения: на розничную торговлю одеждой приходится 5—6%, на обувь — 2—3%, на мобильные телефоны — около 1%. «Поэтому можно предположить, что данный финансовый продукт будет также в определенной степени востребован», — делает вывод Дужинский.

Сам Хоум Кредит Банк кредитования в аптеках не предлагает, но предоставляет беспроцентную рассрочку по карте «Свобода» в нескольких партнерских аптечных сетях. Подобные предложения есть у Совкомбанка (по карте рассрочки «Халва») и Киви Банка («Совесть»).

«Потребитель не привык приобретать лекарства в кредит, поэтому оба партнера (и ретейлер, и банк) должны быть готовы к тому, чтобы вкладывать немало усилий в развитие этого направления, иначе ждать там больших объемов и выдающихся результатов не стоит», — считает вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов. Например, напомнил он, на рынке было несколько попыток POS-кредитования в сегменте обуви, но явных успехов не наблюдалось.

В «Ренессанс Кредите» также сообщили, что аптечный сегмент пока не представляет интереса для банка. «Чеки в аптеках, как правило, небольшие, бизнес может оказаться нерентабельным», — объяснил старший вице-президент, директор департамента продаж банковских продуктов Сергей Васильев.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru