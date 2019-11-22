Компания QIWI запустила новый продукт на базе «QIWI Копилки» (платформы для совместного сбора денег для организаторов, активистов и фрилансеров) — сервис «Вишлист». Об этом сообщила внешняя пресс-служба QIWI.

С помощью сервиса пользователи смогут составлять свой вишлист (от англ. «список желаний») — список желанных подарков по случаю какого-либо праздника. Чтобы добавить в список желаемый подарок, достаточно скопировать ссылку из интернет-магазина, добавить наименование подарка и его стоимость. Когда список готов, пользователь может поделиться ссылкой на него со своими близкими, друзьями, родственниками и коллегами. Они, в свою очередь, переходят по ссылке и выбирают подарок. Поздравить создателя вишлиста можно двумя способами: скинуться на подарок прямо онлайн или купить его в интернет-магазине, пройдя по ссылке. После этого пользователю можно будет отправить электронную открытку с поздравлением.

«Вишлист также может стать напоминанием о «хотелках» самому себе. На странице подарка можно настроить его видимость. Поставив галочку в чекбоксе «вижу только я», вы скроете этот подарок из общего списка. Таким образом, в своем вишлисте вы можете хранить записи о вещах, которые вы хотели бы приобрести в будущем», — рассказывают в QIWI еще об одной опции нового сервиса.

Для создания вишлиста необходимо наличие зарегистрированного «QIWI Кошелька» со статусом «основной» или «профессиональный».



Сервис разработан совместно с командой «Умный вишлист», которая стала победителем проекта QIWI Universe, получив возможность реализовать новый продукт — от идеи до вывода на рынок.