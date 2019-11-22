• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях вновь снизилась и достигла исторического минимума за всю историю наблюдений, составив по итогам второй декады ноября около 6,03% против 6,17% за первую декаду ноября. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда.

• Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у Кредпромбанка и у расчетной небанковской кредитной организации «Вест». Кредпромбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные транзитные операции. РНКО «Вест» неоднократно допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

• Помощник президента РФ Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста. Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%. По его словам, инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что уровень ключевой ставки вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе.

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