В Москве 28—29 ноября пройдет большой ежегодный итоговый форум для PR-специалистов от журнала «Пресс-служба». В течение двух дней будут представлены доклады по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков: антикризисный PR, построение стратегии коммуникаций на 2020 год, PR в социальных сетях, PR при малом бюджете, PR-тексты, работа с негативом, публичные выступления, оценка эффективности инструментов, а также по другим темам.
Ожидается 28 спикеров. В трех залах будут идти три параллельных тематических потока докладов: по темам «связи с общественностью в бизнесе», «связи с общественностью в государственных структурах» и поток тематических мастер-классов.
Во время конференции можно будет обменяться опытом со спикерами и другими участниками мероприятия, установить новые контакты и знакомства благодаря нетворкинг-сессии среди более чем двух сотен директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов из России и стран СНГ. Предусмотрен разбор огромного числа кейсов, в том числе участники смогут предложить для разбора свои кейсы.
Темы докладов:
1. Построение эффективной PR-стратегии на 2020 год.
2. Специфика работы в информационном поле в конце 2019 года.
3. Оптимизация PR-бюджета: как без денег всех победить.
4. Копирайтинг для пиарщика: как сделать тексты зажигательными.
5. Как перестать бояться работать с разгневанными клиентами или населением в соцсетях.
6. Как дать достойный отпор оппозиционно настроенным журналистам.
7. Какие инструменты маркетинга должен знать пиарщик.
8. Как убедить шефа прислушиваться к мнению PR-специалиста.
9. Подготовка спикера к видеосъемке и интервью на телевидении.
10. Внутрикорпоративный PR: пять самых эффективных инструментов.
11. Как создавать новости и крутые инфоповоды, даже если у вас совсем скучный бизнес.
12. Корпоративные сообщества: как и зачем они работают.
13. Как привлечь на свою сторону лидеров мнений и продвигать бизнес чужими руками.
14. Креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи.
15. Технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций.
16. Пресс-служба промышленного предприятия: специфика и эффективность.
17. Продуктовый PR.
18. Новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда и т. д.
Подать заявку для участия в конференции можно по ссылке.