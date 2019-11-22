В Москве 28—29 ноября пройдет большой ежегодный итоговый форум для PR-специалистов от журнала «Пресс-служба». В течение двух дней будут представлены доклады по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков: антикризисный PR, построение стратегии коммуникаций на 2020 год, PR в социальных сетях, PR при малом бюджете, PR-тексты, работа с негативом, публичные выступления, оценка эффективности инструментов, а также по другим темам.

Ожидается 28 спикеров. В трех залах будут идти три параллельных тематических потока докладов: по темам «связи с общественностью в бизнесе», «связи с общественностью в государственных структурах» и поток тематических мастер-классов.

Во время конференции можно будет обменяться опытом со спикерами и другими участниками мероприятия, установить новые контакты и знакомства благодаря нетворкинг-сессии среди более чем двух сотен директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов из России и стран СНГ. Предусмотрен разбор огромного числа кейсов, в том числе участники смогут предложить для разбора свои кейсы.

Темы докладов:

1. Построение эффективной PR-стратегии на 2020 год.

2. Специфика работы в информационном поле в конце 2019 года.

3. Оптимизация PR-бюджета: как без денег всех победить.

4. Копирайтинг для пиарщика: как сделать тексты зажигательными.

5. Как перестать бояться работать с разгневанными клиентами или населением в соцсетях.

6. Как дать достойный отпор оппозиционно настроенным журналистам.

7. Какие инструменты маркетинга должен знать пиарщик.

8. Как убедить шефа прислушиваться к мнению PR-специалиста.

9. Подготовка спикера к видеосъемке и интервью на телевидении.

10. Внутрикорпоративный PR: пять самых эффективных инструментов.

11. Как создавать новости и крутые инфоповоды, даже если у вас совсем скучный бизнес.

12. Корпоративные сообщества: как и зачем они работают.

13. Как привлечь на свою сторону лидеров мнений и продвигать бизнес чужими руками.

14. Креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи.

15. Технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций.

16. Пресс-служба промышленного предприятия: специфика и эффективность.

17. Продуктовый PR.

18. Новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда и т. д.



Подать заявку для участия в конференции можно по ссылке .