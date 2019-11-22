Альфа-Банк объединил людей, занимающихся коммуникациями, в единую команду. Объединенную команду возглавил Алексей Гиязов, ранее курировавший департамент маркетинга.

«Лучшие практики показывают, что объединенный маркетинг, PR и внутренние коммуникации — основа для быстрых, содержательных и фирменных коммуникаций», — отмечается в релизе Альфа-Банка.

«Обмен информацией — это базовая потребность человека. Каждый день мы потребляем воздух, еду и информацию. Но сейчас ее стало слишком много. Каждую секунду нас атакуют соцсети, мессенджеры, экраны, СМИ, пытаясь перекричать друг друга. И в этом потоке информации нам важно сохранять свой голос и оставаться ценным и интересным собеседником для клиентов и сотрудников. Для этого наши коммуникации должны быть быстрыми, содержательными, небанальными и фирменными. Объединяя команду, мы объединяем опыт людей, технологии и разные образы мышления», — комментирует главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Алексей Гиязов присоединился к команде Альфа-Банка в октябре 2018 года. До прихода в компанию руководил маркетингом розничного бизнеса Сбербанка. С 2014 года занимал позицию управляющего директора Сбербанка, где развивал бизнес в массовом высокодоходном сегменте. Также в 2016—2017 годах входил в состав совета директоров компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».



Гиязов в 2010 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, в 2012-м — Высшую школу экономики по направлению «менеджмент в СМИ».