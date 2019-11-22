ВТБ планирует увеличить объем кредитных средств, выделяемых на развитие Арктики, до 1 трлн рублей в ближайшие два года, сообщил РБК зампред правления банка Валерий Лукьяненко. При этом общий объем инвестиционных проектов в Арктической зоне составляет более 10 трлн рублей, то есть ВТБ готов предоставить 10% этой суммы.

По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд рублей в виде кредитов и 100 млрд рублей в виде гарантий, и банк планирует увеличить общий показатель вдвое в 2020—2021 годах.

В частности, ВТБ планирует предоставить «Росатому» порядка 150 млрд рублей на строительство трех ледоколов «Лидер» (стоимость каждого ледокола оценивается в 120 млрд рублей), а также около 45 млрд — на два универсальных атомных ледокола ЛК-60 (стоимость каждого — 50 млрд рублей).

«Лидер» мощностью 120 МВт нужен «Росатому» для организации круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Построить «Лидер» планируется на судостроительном комплексе «Звезда», первый ледокол будет профинансирован из бюджета: на него в 2020—2022 годах выделят 60 млрд рублей. Представитель «Росатома» не стал комментировать заявление Лукьяненко, напомнив лишь, что госкорпорация ведет переговоры с банками по финансированию серийных ледоколов ЛК-60.

Инвестиции в создание необходимой транзитной инфраструктуры для Северного морского пути «Росатом» оценивает в 7 млрд долларов, говорится в подготовленной для банков презентации «Росатома» (есть у РБК). Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков говорил, что правительство намерено создать государственного оператора контейнерных грузов в Арктике и покрыть расходы перевозчиков по транспортировке, а также все связанные с ней риски.

Помимо ледоколов, ВТБ планирует выделить средства на инвестиционный проект по разработке Баимского медно-золотого месторождения на Чукотке, сказал РБК Лукьяненко. В прошлом году Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продала этот проект казахстанской Kaz Minerals. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, объем инвестиций в разработку Баимского месторождения составит 268 млрд рублей, из них на инфраструктуру — около 100 млрд. Проект предполагает строительство обогатительного комбината и всей необходимой для его функционирования инфраструктуры.

Конкретных решений по финансированию Баимского ГОКа пока нет, уточнил Лукьяненко. «На создание инфраструктуры из бюджета планируется выделить около 30 миллиардов рублей. Возможный объем участия ВТБ будет определяться совместно с правительством Чукотки на последующих стадиях реализации проекта», — пояснил он.



ВТБ также ведет переговоры о финансировании добычи платиноидов на Таймыре — проекта «Арктик Палладий» «Норильского никеля» Владимира Потанина и «Русской платины» Мусы Бажаева.