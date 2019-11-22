Минэкономразвития хочет понизить предложенные ранее коэффициенты-дефляторы для расчета ряда налогов в 2020 году, следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, для исчисления единого налога на вмененный доход предлагается использовать коэффициент 2,005 вместо 2,009, указывает ТАСС.

Для применения НДФЛ предлагается установить коэффициент на уровне 1,81 вместо 1,813. Для патентной системы для индексации максимального годового дохода коэффициент предлагается установить в размере 1,589 вместо 1,592, для торгового сбора — 1,379 вместо 1,382.

Таким образом, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,7% вместо 4,9%. В 2019 году рост составил 2,5%.

МЭР ежегодно индексирует указанные налоги и сборы и с этой целью устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год.

После того как министерство утвердило предыдущий приказ об индексации применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на 2020 год, в Госдуме указали на то, что это выше прогнозируемой на 2019 год инфляции.



Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3,8%, по итогам 2020 года — 3%.