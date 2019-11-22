Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

«Кредитный рейтинг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает очень сильной оценкой собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле», — отмечается в релизе АКРА .

В агентстве напоминают, что банк полностью принадлежит JPMorgan Chase & Co — одной из крупнейших финансовых организаций в мире, зарегистрированной в США. Деятельность банка сконцентрирована исключительно на обслуживании международных корпораций, ведущих свою деятельность в России, и крупнейших российских предприятий. При этом АКРА отмечает ограниченные позиции банка на российском рынке, а также умеренную диверсификацию его операционного дохода, который в основном формируется за счет сборов и комиссионных поступлений по инвестиционным операциям и корпоративным банковским услугам. Банк предоставляет услуги коммерческого и инвестиционного банковского обслуживания, включая операции на денежном рынке, казначейские, валютные операции, сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также банковское финансирование и депозитарные услуги. Банк не занимается непосредственным кредитованием юридических и физических лиц с отражением операций в своем балансе. Система корпоративного управления выстроена в банке в соответствии с мировыми бизнес-стандартами поддерживающей организации.



В числе прочего отмечается, что сильная оценка достаточности капитала банка подтверждается существенным буфером абсорбции убытков, который обеспечивается высоким уровнем основного капитала банка по регулятивным нормам и отсутствием проблемной задолженности, обусловленным бизнес-моделью банка. Кроме того, банк является стабильно прибыльным.