Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги банка «Авангард»: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «B2» с сохранением «стабильного» прогноза, базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's .

Подтверждение рейтингов отражает крепкий финансовый профиль банка с сильными показателями достаточности капитала, хорошей прибыльностью до резервирования и здоровым уровнем ликвидности.



Противовесом указанным сильным характеристикам выступают риски корпоративного кредитного портфеля, отличающегося высокой концентрацией на связанных сторонах и в свое время выступавшего источником существенных кредитных издержек. Несмотря на невысокий уровень просрочки, банку за последние годы приходилось создавать резервы по ряду крупных кредитов, не характеризующихся просрочкой, но обесцененных, следует из сообщения аналитиков.