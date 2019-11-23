Половина россиян (50%) оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

По данным исследования, 50% россиян оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, 34% — как плохую, 7% — как хорошую, еще 9% затруднились дать ответ.

Отмечается, что, по мнению 38% опрошенных, в последнее время экономическая ситуация в стране ухудшается, 33% считают, что не меняется, а 15% — что улучшается, еще 15% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился 16—17 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ при участии 1,5 тыс. респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.