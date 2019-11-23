Программа развития моногородов войдет в государственную программу по инновационной экономике, разрабатываемую Минэкономразвития. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

В июле Макиева сообщала о том, что будет создана госпрограмма развития моногородов, которую предполагалось запустить с 1 января 2020 года. Предполагаемый объем финансирования должен был составлять 10—11 млрд рублей. В среду, 20 ноября, на встрече с Макиевой вице-премьер Виталий Мутко поручил до конца года внести в правительство новую программу развития моногородов.

«Моногорода не останутся без поддержки. Приоритет их развития будет отражен в большой государственной программе по инновационной экономике, которую разрабатывает Минэкономразвития. Моногорода станут частью этой программы», — сказала Макиева.

По ее словам, задачи и меры поддержки, которые предусматривались при разработке паспорта госпрограммы, не изменятся.

Ранее глава фонда сообщала также, что госпрограмма должна состоять из трех блоков, которые нацелены на нормативное регулирование, новые финансовые меры поддержки и интеграцию с нацпроектами.