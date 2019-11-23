Объем просроченных потребительских кредитов (свыше 90 дней) россиян в III квартале 2019 года составил 498 млрд рублей, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. Их количество также сократилось — на 12%, до 4,5 млн займов, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Снижение показателя происходит за счет двух основных факторов: темп роста выдачи кредитов опережает темп роста просроченной задолженности, что формально приводит к улучшению качества портфелей, и списание или продажа проблемных долгов внешним коллекторским агентствам», — пояснил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Активная работа с коллекторами может свидетельствовать об улучшении эффективности управления рисками розничных портфелей, что немаловажно в условиях активно растущей долговой нагрузки населения, считает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

К причинам сокращения просроченной задолженности младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова добавляет реструктуризацию задолженности с увеличением срока ссуды, а также рефинансирование еще непросроченных долгов в других кредитных организациях.

Из-за смягчения денежно-кредитной политики ЦБ ставки по кредитам в банках снижались, и клиенты рефинансировали кредиты, что привело к выходу «плохих» кредитов на исторически минимальный уровень, отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.