При обсуждении предложения главы ВТБ Андрея Костина отменить НДФЛ для населения с низким уровнем доходов необходимо проанализировать его влияние на бюджеты регионов. Об этом в субботу заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы. Как это скажется на региональных бюджетах. Надо взвешивать все», — сказал Силуанов.

Глава ВТБ Андрей Костин 20 ноября на форуме «Россия зовет» заявил о том, видит рост поддержки своей инициативы по освобождению малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По его словам, идея находит поддержку в том числе среди членов правительства и в администрации президента РФ.