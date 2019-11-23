У крупнейшего российского страховщика, компании «СОГАЗ», появился новый совладелец. Как следует из данных базы «СПАРК», компания «Спектр», на балансе которой 2,5% страховщика и единственным владельцем которой был Владимир Колбин, в начале ноября прошла процедуру реорганизации из АО в ООО. В новом юрлице доля Колбина составила 49%, а 51% отошел Андрею Панкову. Таким образом, Панков стал владельцем примерно 1,25% «СОГАЗа», на это обратил внимание Forbes.

Об обоих акционерах «Спектра» известно немного. Андрей Панков — владелец юридической фирмы «Панков и партнеры», совладелец девелоперской компании «Тема» (сайт компании не работает, последние ее финансовые показатели в системе «СПАРК» — за 2013 год).

От кого «Спектру» Колбина достались 2,5% «СОГАЗа», неизвестно. Однако, как следует из данных системы «СПАРК», компания «Спектр» в августе 2018 года была выделена из компании «Кордекс». Последней принадлежал пакет в 12,5% «СОГАЗа», а сама компания контролировалась сначала миллиардером Геннадием Тимченко, а потом — его дочерью Ксенией Франк. Не позднее весны 2018 года Франк продала 100% «Кордекса», сообщил в августе Forbes ее представитель. Затем, в том же 2018 году, «СОГАЗ» выкупил за 54,99 млрд рублей «Кордекс», у которого на момент сделки было только 10% страховщика. Оставшиеся 2,5%, согласно данным «СПАРК», «Кордекс» продала в 2018 году за 1,39 млрд рублей. Как минимум с ноября 2018 года таким пакетом (2,5%) через «Спектр» владел Колбин, следует из раскрытия на сайте «ВТБ Медицинское страхование».

В компании «Панков и партнеры» не смогли предоставить Forbes оперативный комментарий. Связаться Андреем Панковым лично не удалось. В «СОГАЗе» не ответили на запрос издания. ВТБ оставил запрос Forbes без комментариев. Сотрудник ООО «Спектр» на просьбу корреспондента Forbes соединить с Владимиром Колбиным в среду ответил, что рабочий день уже закончился. На следующий день сотрудник «Спектра» сказал Forbes, что Владимир Колбин не работает в компании, контакта владельца у него нет, не смог уточнить, чем занимается компания, а на вопрос об акциях «СОГАЗа» ответил «не в курсе».