Создатель Telegram Павел Дуров констатировал, что число пользователей его мессенджера увеличивается каждый год примерно в полтора раза.

«Показатель DAU (Daily Active Users, общее количество активных пользователей приложения в течение суток. — Прим. ред.) продолжает расти ежегодно примерно на 50%. К сожалению, этот чрезвычайный рост по-прежнему сопровождается некоторыми трудностями», — написал Дуров в сообщении, размещенном в его канале в Telegram.

Дуров также принес извинения пользователям, которые столкнулись со сбоем в работе мессенджера в пятницу. Больше всего сообщений о проблемах поступало от пользователей из России, Белоруссии, Украины, Германии и ряда других стран.