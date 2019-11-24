Ко Дню матери (в России отмечается в последнее воскресенье ноября) Райффайзенбанк выяснил, как финансово москвичи поддерживают своих мам. Согласно исследованию, 76% опрошенных регулярно помогают маме без особых поводов, 15% переводят деньги в качестве подарка на праздник, 4% отправляют деньги на лечение, оставшиеся 5% — на разного рода нужды, например, на отпуск, или таким образом возвращают долг.



«Чем выше доход ребенка, тем больше сумма перевода родителям (в среднем в три раза). При этом, вне зависимости от уровня благосостояния, мужчины чаще переводят деньги, а женщины заботятся о маме иначе: оплачивают счета, покупают вещи и продукты сами. Интересно, что активнее всего родителям помогают опрошенные в возрасте 26—35 лет (90%)», — отмечается в сообщении.

По данным Райффайзенбанка, лишь 8% опрошенных не знали о существовании этого праздника. 84% собираются поздравлять свою маму в этот день, при этом 44% еще не задумывались, что подарят. Из тех, кто уже определился с подарком, большинство (60%) будут дарить деньги. Среди других популярных сюрпризов — цветы, сертификаты в салон красоты и сладости, заключили в банке.

Источник: данные опроса Райффайзенбанка

