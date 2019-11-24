Банк «Восточный» упростил бухгалтерский учет для малого бизнеса, интегрировав сервис «Контр.Бухгалтерия» в систему дистанционного банковского обслуживания субъектов МСБ, следует из релиза кредитной организации.

«Внедренное решение упрощает ведение учета, избавляет от рутинных действий и снижает риск ошибок, которые случаются при переносе данных из интернет-банка в бухгалтерскую программу. Объединение систем повышает мобильность и экономит время предпринимателя: собственнику бизнеса больше не нужно многократно входить в интернет-банк и выгружать данные о движении по счетам, бухгалтер автоматически получает эти сведения в учетном сервисе», — говорится в сообщении.

Платежные поручения формируются в бухгалтерской программе и отправляются в интернет-банк, где их остается только подписать.

